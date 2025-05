Prozess: 22-Jährige erwürgte Neugeborenes in Hotel

„Es war alles blutig und da war ein Baby. Und ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich war komplett überfordert“, erinnert sich die mittlerweile 22-Jährige im Wiener Landesgericht an den 9. Dezember zurück. Der Tag, an dem sie auf der Toilette eines Hotels in Wien-Simmering ein Baby auf die Welt brachte. „Jetzt denk‘ ich mir, vielleicht hätte ich anders reagieren sollen.“ Die junge Frau habe sich nicht zu helfen gewusst, sie erwürgte das Neugeborene.