Justin Bieber bricht endlich Schweigen zu „Diddy“

Fans in Sorge um Bieber

In den vergangenen Monaten hatten sich Fans vermehrt Sorgen um Justin Bieber gemacht. Der Grund: Die Auftritte des einstigen Teeniestars wurden immer alarmierender. Unter anderem zeigte sich Bieber mit tiefen Ringen unter den Augen oder scheinbar weggetreten in der Öffentlichkeit und legte sich mit Paparazzi an.