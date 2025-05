Aufatmen: Brucker Mittelschule wieder betretbar

Am Gebäude der Mittelschule in Bruck an der Mur wurden vor einer Woche erhebliche Mängel festgestellt – sämtliche Schüler mussten nach Hause geschickt werden. Am Donnerstagnachmittag gab es vonseiten der Bürgermeisterin gute Nachrichten: Der südliche Teil des Hauses kann wieder betreten werden.