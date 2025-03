Pflegestützpunkt: Jetzt sind die Bürger am Wort

Das Veräußerungsverbot der Liegenschaft ist seit der Sitzung vom 12. September 2024 beschlossene Sache. Aufgrund der Pattstellung greift nun der SPÖ-Bürgermeister auf ein demokratisches Mittel zurück. Er ruft am 18. Mai zur Volksbefragung auf. Wahlberechtigte Bürger können nicht nur ihren Willen kundtun, ob sie auf dem früheren Marktareal in Forchtenstein einen Pflegestützpunkt haben wollen. Mit einem Kreuzerl bei „Ja“ oder „Nein“ entscheiden sie auch darüber, ob „der Grundsatzbeschluss über ein Veräußerungsverbot des in Gemeindeeigentum befindlichen Grundstücks aufgehoben“ werden soll.