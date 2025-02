Ex-Unteroffizier richtete privates Nazi-Museum ein

Und will weiter wissen: „Was fasziniert Sie daran, wieso stellt man sowas aus?“ – „Gar nichts fasziniert mich daran.“ – „Dann hätten Sie die Sachen ja auch am Dachboden in einen Koffer schmeißen können.“ „Ich wollte das alles für mich persönlich musealisch darstellen, leider ist der Raum dann zum Abstellkammerl verkommen.“ Das Bild seines Sohnes mit Stahlkappenhelm inklusive militärischem Salut kann er allerdings nicht plausibel erklären, ebenso wie sämtliche andere Nazi-Darstellungen, die er per Handy-Chat an Bekannte, mit denen er gar nicht einmal viel zu tun habe, verschickte.

Ein Urteil wird noch heute erwartet.