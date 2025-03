Schüsse aus Auto abgegeben: Schüler als Ziel!

Der Vorfall ereignete sich kurz nach 21 Uhr. Fünf Schüler befanden sich zu diesem Zeitpunkt unmittelbar vor der Berufsschule. Als ein schwarzer Pkw an der Schule vorbeifuhr, soll plötzlich einer der Insassen aus dem geöffneten Fenster in Richtung der Schüler geschossen haben. Zeitgleich soll der Beifahrer demonstrativ ein Messer in der Hand gehalten haben. Die verängstigten Jugendlichen verständigten umgehend die Polizei.