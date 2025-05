Im Plan: Vielerorts spezielle Therapien für Ältere

Viele Abteilungen geplant

Der „Gesundheitsplan 2040+“, der mit der Schließung von Spitälern und Notarztstützpunkten zum Teil heiß debattiert wird, rückt auch diesen Punkt in den Fokus. Nach einem erfolgreichen Pilotprojekt, das 2022 in Waidhofen an der Thaya mit dem Zentrum für Altersmedizin startete – die „Krone“ berichtete -, versuchte man auch in den Spitälern Stockerau und Klosterneuburg erste Gehversuche in diesem Bereich.