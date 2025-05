Nächster Anstieg: Zwölf Prozent mehr Arbeitslose

Inklusive der aktuell 8273 Schulungsteilnehmer waren Ende April fast 45.000 Steirerinnen und Steirer ohne Beschäftigung. Frauen waren mit plus 13,3 Prozent stärker betroffen als Männer (plus 11,2 Prozent). Insgesamt liegt die Arbeitslosenquote nunmehr bei 6,3 Prozent (plus 0,7 Punkte).