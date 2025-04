Finale! Wenn Bäume in den „Cup-Himmel“ wachsen

Wenn sich Wolfsberg und Hartberg am morgigen Donnerstag in Klagenfurt um den Cupsieg duellieren, prallen zwei Klubs aufeinander, die keiner im Endspiel gesehen hätte. Was die Vereine verbindet, womit beide kämpfen, was beide einzigartig macht und warum WAC-Boss Dietmar Riegler einst eine Pappfigur von sich im Kabinengang stehen hatte. 17.000 Tickets sind für das große Endspiel bereits verkauft.