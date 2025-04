Vorsicht, heiß! Hier erwarten uns bis zu 30 Grad

Hochsommer am Freitag

Schweißtreibend dürfte aus heutiger Sicht der Freitag werden. Bis zu 30 Grad werden etwa in Innsbruck, bis zu 27 Grad in Klagenfurt und Wien erwartet. Dazu scheint einmal mehr verbreitet die Sonne. Schauer und Gewitter im Hügel- und Bergland gibt es am häufigsten in der Steiermark.