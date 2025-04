Netflix-Doku „Kaulitz&Kaulitz“ bekommt 2. Staffel

Die Tokio-Hotel-Zwillingsbrüder Bill und Tom Kaulitz (35) unterhalten Fans bekanntlich in und mit einer eigenen Netflix-Doku. In „Kaulitz & Kaulitz“ kann man den deutschen Stars in ihrer Wahlheimat Los Angeles beim Leben, Lieben, Lachen und Weinen zusehen. Das interessiert Zuseher scheinbar sehr. Das Erfolgsformat bekommt eine zweite Staffel.