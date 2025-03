Klum-Ehemann Kaulitz macht pikantes Sex-Geständnis

So wüssten er und Heidi genau, was sie sich voneinander wünschen und könnten einfach perfekt darauf eingehen. Laut Kaulitz liege das Geheimnis eines guten Sexlebens nämlich darin, „wenn man leicht ist und sich keinen Kopf macht, oder man richtig verliebt ist in den anderen und wirklich alles an dieser Person toll findet“.