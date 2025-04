Deutschkreutz: „Wo ist das ganze Geld hin?“

„Für viele Gemeinden schwierig“

Inflation, steigende Energiekosten, weniger Ertragsanteile – das sind nur drei Punkte, die der Deutschkreutzer ÖVP-Bürgermeister Andreas Kacsits als Reaktion auf die Kritik anführt. Am Dienstag werden Vorgespräche zur Konsolidierung geführt. Details seien in der Gemeinderatssitzung am 12. Mai zu besprechen. „Derzeit ist es für viele Gemeinden schwierig. Jetzt müssen wir überlegen, wo wir sparen können“, teilt Kacsits mit. Nachsatz, direkt an Kölly gerichtet: „Die Gemeinde hat ein 400.000-€-Plus am Konto. Beim Fremdwährungskredit für das Vinatrium, an dem seit vielen Jahren gezahlt wird, sind wir jetzt wieder bei vier Millionen Euro.“