NBA trauert um zweifachen Champion Dick Barnett

„Wir sind zutiefst betroffen vom Tod der Knicks-Legende Dr. Richard Barnett. Während seiner glanzvollen Karriere verkörperte Dick Barnett alles, was es bedeutet, ein New York Knick zu sein, sowohl auf als auch neben dem Spielfeld. Er hinterließ stets einen positiven Eindruck bei allen, denen er begegnete, und diese Organisation kann sich glücklich schätzen, ihn so fest in ihrer Geschichte verankert zu haben“, heißt es in einem Statement der New Yorker Franchise, mit der Barnett 1970 und 1973 die Championship holen konnte. „Sein Trikot wird für immer im Madison Square Garden hängen und sein Spiel während seiner gesamten Karriere wird den Knicks-Fans für immer in Erinnerung bleiben.“