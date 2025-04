Anrainer-Ärger wegen staubigster Straße der Stadt

Alle Rücklagen aufbrauchen

Das bestätigt auch Stadtrat Günter Winterstätter, (Grüne) der ebenfalls in der 600 Meter langen Kokengutstraße lebt, wo zahlreiche Jungfamilien mit Kindern wohnen. „Eigentlich war geplant, dass heuer endlich ein Belag aufgebracht wird. Doch weil das Land nicht bewilligen will, dass die Stadt Braunau dafür ein Darlehen aufnimmt, werden wir mindestens in den kommenden drei Jahren weiter im Staub leben.“ Begründung des Landes: Braunau müsse erst alle Rücklagen aufbrauchen. „Tun wir das, sind wir aber eine Abgangsgemeinde. Was hätte das für einen Sinn?“