250 Jahre Mozarts „Il re pastore“

Mozart stand 1775 mit 19 Jahren an einem heiklen Punkt in seiner Karriere: zu alt für ein Wunderkind, aber noch zu jung für einen etablierten Komponisten. Während der Applaus für die frühen Jahre langsam verhallte, waren die großen Aufträge noch nicht selbstverständlich. 1775 ist deshalb ein Schlüsseljahr. Im Jänner wird in München seine Oper „La finta giardiniera“ aufgeführt – ein Erfolg, mit dem Mozart bei den richtigen Leuten Aufsehen erregt und wenige Monate später mit einem wichtigen Auftrag in Salzburg belohnt wird. Für einen Staatsbesuch vom damals ebenfalls 19-jährigen Erzherzog Maximilian Franz, dem jüngsten Sohn Maria Theresias, soll er eine Serenata komponieren. Der möchte nämlich Salzburg im Rahmen seiner Kavalierstour, einer üblichen Bildungsreise für zukünftige Herrscher, besuchen und der Salzburger Hof nutzt diese Gelegenheit, um vor dem jungen Habsburger zu glänzen.