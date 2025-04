Nach Spuckattacke keine Diskussion über das Spital

Im Vorfeld zur Diskussionsveranstaltung der katholischen Studentenverbindung Leopoldina, die am Donnerstag, 24. April im Palmenhaus Gmünd stattfinden hätte sollen, haben nun die Vorstände der NÖ Landesgesundheitsagentur (LGA) wegen Sicherheitsbedenken abgesagt. Es sei online bereits zu zahlreichen bedenklichen Äußerungen gekommen, heißt es in einem Brief von dieser, den alle drei Vorstände unterschrieben haben.