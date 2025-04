Starke Stimme für Frauenrechte ist verstummt

Sie wuchs nach dem Krieg in Villach mit „Not-Knödeln“ aus Mehl, Kartoffeln und Wasser auf, sie und ihre Schwester verkauften ihre Zöpfe, die Puppe der Mädchen wurden gegen Lebensmittel eingetauscht. Helga Hieden-Sommer notierte auf ihrer Homepage ihre Erinnerungen an Kindheit, Matura in Villach, Lehrerbildungsanstalt in Innsbruck, die Jahre als Volks­schullehrerin in Arnoldstein und anderen Gemeinden, die Zeit als Hauptschullehrerin in Villach und das Stipendium an der University of Kansas in den USA.