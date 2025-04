Mama Chalamet gibt Segen für die Promi-Romanze

Kylie, die mit Rapper Travis Scott zwei Kinder hat – Stormi (7) und Aire (3) – scheint bei der künftigen Schwiegermutter ordentlich Eindruck gemacht zu haben. Und das, obwohl Nicole Flender mit Stars und Sternchen eigentlich wenig am Hut hat: Die clevere Powerfrau ist nämlich Immobilienmaklerin in New York!