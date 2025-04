Lange Haftstrafen für heimische Drogenmafia

Doch das ist nicht alles: Im Zuge der Handyauswertungen wurden erschreckende Fotos gefunden. Bewusstlos geprügelt und mit den Händen hinter dem Rücken gefesselt, liegt ein junger Mann auf einer Couch in einem Hotelzimmer. Szenen, die an Foltermethoden erinnern und die im Prozess nun auch Thema sind. „Weil er die Angeklagten bei der Polizei verraten haben soll“, so der Staatsanwalt. Beim Opfer handle es sich um ein Mitglied einer konkurrierenden Vereinigung, das nach dem Angriff untertauchte.