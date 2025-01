Grazer Jurist (33) als Drogendealer für die Mafia

Der Papa gründete eine der renommiertesten Anwaltskanzleien für Wirtschaftsrecht in der Steiermark. Der 33-jährige Sohn sollte in seine Fußstapfen treten, studierte Jus an der Uni Graz, machte sein Gerichtsjahr bei der Staatsanwaltschaft Leoben und war schließlich als Rechtsanwaltsanwärter in der Kanzlei des Vaters tätig – es schien also alles nach Plan zu laufen.