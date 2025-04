„Es wird eine KTM-Zukunft in Mattighofen geben“

Verunsicherung bei Beschäftigten

Dennoch sei die Verunsicherung in der Belegschaft groß. „Die Beschäftigten bleiben jetzt das zweite Mal zu Hause, nachdem gesagt worden ist, die Produktion wird hochgefahren“, so der Gewerkschafter. „Und gerade in Zeiten, in denen das Leben so teuer ist wie noch nie, wieder auf 20 Prozent des Gehalts zu verzichten, ist ein massiver Einschnitt.“