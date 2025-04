Eine letzte Ruhestätte für geliebte Haustiere

Erste Tierbestattungen ab 2027

Ein geeigneter Platz konnte bereits gefunden werden. In der Tiroler Straße – angrenzend an den Waldfriedhof – wurde eine 800 Quadratmeter große Waldfläche ausgewählt. „Der Tierfriedhof wird vom Waldfriedhof räumlich getrennt sein. Infrastruktur ist bereits vorhanden“, so Katholnig: „Die Bestattungsmöglichkeiten werden in den bestehenden Baumbestand eingebettet.“ Die forstökologischen Vorarbeiten sollen bald beginnen. Die ersten Tierbestattungen sollen ab 2027 möglich sein.