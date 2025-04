Lockl geht: ORF-Stiftungsrat braucht neuen Chef

So reagiert die grüne Spitze

Grünen-Parteichef Werner Kogler und Grünen-Mediensprecherin Sigrid Maurer bedankten sich in einer Aussendung bei Lockl. Er habe „mit großem Verantwortungsbewusstsein, Weitblick und einer tiefen Überzeugung für die Bedeutung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gewirkt“. „Gerade in Zeiten, in denen Medienfreiheit unter Druck gerät, ist sein Einsatz für redaktionelle Unabhängigkeit und Innovation besonders hoch zu schätzen“, meinten Kogler und Maurer.