Sozialhilfe: Wo die Wiener jetzt sparen wollen

Wer sich in Wien unsicher fühlt – und wer nicht

Es war die erste Frage an die Spitzenkandidaten bei der Elefantenrunde: Gibt es Orte in Wien, an denen Sie sich unsicher fühlen und sie daher meiden? Keine Angst haben: Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ), Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (Neos), Judith Pühringer (Grüne). Ein mulmiges Gefühl haben: Dominik Nepp (FPÖ) und Karl Mahrer (ÖVP). Tatsächlich geht es einem Großteil der Bevölkerung wie den beiden. 62 Prozent der befragten Wiener meiden Orte, weil sie sich unsicher fühlen. Es war der Auftakt einer spannenden Diskussion – nachzusehen auf krone.at