Jeder Zweite fühlt sich im Beruf nicht mehr wohl

Skandinavien am zufriedensten

In einem europäischen Vergleich belegt Österreich mit seiner niedrigen Zufriedenheit nur Platz 20. Am zufriedensten zeigen sich die Menschen in Finnland, Island, Dänemark und Schweden. Am anderen Ende der Skala: Deutschland und die Schweiz, wo der Einbruch der Lebenszufriedenheit sogar noch stärker ausgefallen ist.