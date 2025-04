Heftige Fehler! VAR kommt nicht aus Schusslinie

Jede Woche erregt derzeit der VAR die Gemüter in der Bundesliga: Vorletzten Sonntag gab Schiedsrichter Lechner nach einem Kontakt zwischen Vertessen und Sturms Wüthrich im Strafraum Elfer für Salzburg, nach Intervention des Video Assistant Referee (VAR) nahm er ihn zurück. Ein Versagen im doppelten Sinne: Der VAR hätte nicht intervenieren, Lechner den Strafstoß nicht revidieren dürfen. Weil, wie es so schön heißt, „keine klare Fehlentscheidung“ vorlag. Sah auch der VAR so, gestand nachträglich den Fehler ein.