Rune verhindert Alcaraz-Heimsieg in Barcelona

Turniersieg bedeutet für Rune „die Welt“

„Es bedeutet die Welt für mich, es war so ein tolles Match“, sagte Rune. „Ich weiß, wie es sich anfühlt, so einen ersten Satz zu verlieren. Es war superwichtig, ihn zu gewinnen und das Momentum zu bekommen. Deshalb bin ich so stolz auf mich.“