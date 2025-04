Selenskyj: Der Tag des Friedens wird kommen

Offenkundig spielte Kirill damit auf das mittelalterliche altostslawische Großreich Kiewer Rus an, das als Vorläuferstaat Russlands und der Ukraine sowie von Belarus gilt. Putin leitet seinen Anspruch auf die Ukraine auch daraus ab. So erklärt er, die Ukraine habe schon immer zu Russland gehört und sei kein souveräner Staat. Vielmehr gebe es eine historische Einheit von Russen und Ukrainern, so die Lesart Putins unter Berufung auf die Kiewer Rus. Die Ukraine dagegen nimmt eine eigene, von Russland getrennte Geschichte für sich in Anspruch. So knüpfte die Ukraine bei der Erklärung ihrer Unabhängigkeit von der Sowjetunion im Jahr 1991 mit der Währung Hrywnja und dem Dreizack als Staatssymbol an die Kiewer Rus an.