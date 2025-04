Jennifer Lopez drückt Hamilton und Co. die Daumen

Prominenter Besuch in der Wüste! Dass die schnellsten Rennfahrer der Welt dieses Wochenende in Jeddah um die Punkte kämpfen, lässt sich auch Musik-Ikone Jennifer Lopez nicht entgehen. Die 55-Jährige schaute am Samstag in der ein oder anderen Box vorbei, am Sonntag soll sie im Rahmen des Grand Prix den Fans einheizen.