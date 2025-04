SAK zieht Hallwang in den Abstiegskampf hinein

„Aufbruchstimmung ist da“

So oder so: Am Ende behielten die Gollinger Hausherren mit dem 0:0 einen Punkt. „Vor dem Spiel hätte ich den Punkt so genommen, im Nachhinein waren es zwei verlorene“, resümierte Wilfing. Denn: Voglmaier schoss einen Strafstoß übers Tor, weitere Chancen blieben ungenutzt. Bei den Gästen gab man sich mit dem Punkt zufrieden: „Das Durchschnittsalter war heute sicher unter 21. Wir haben gezeigt, dass wir auch so anschreiben können“, erklärte Coach Christoph Lessacher.