Gutachten soll Irrsinnsfahrt durch Ort klären

„Das Auto hatten einen Höllenzunder drauf“, „Ein Wunder, dass da nicht mehr passiert ist“ – in Feldkirchen an der Donau ist die Wahnsinnsfahrt eines Mühlviertlers durchs Ortszentrum mit vier Verletzten weiter Gesprächsthema. Und noch ist unklar, was dahinter steckt. Die Ermittler sind auch zum Warten verdammt.