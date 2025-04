Es hat sich ausgegendert

Das wird er sich gedacht haben, der Donald, als er damit begann, einen Feldzug gegen Vielfalt und Inklusion zu starten und Diversitätsprogramme in Kultureinrichtungen zu streichen. So im Kennedy Center, einem Kulturzentrum von überragender Bedeutung. Auf der Website des Stonewall-Denkmals (Anm.: 1969 gab es den sogenannten Stonewall-Aufstand in der Christopher Street in New York) werden, seit Trump im Amt ist, intersexuelle und queere Zeitgenossen nicht mehr erwähnt. LGBTQ ist auf LGB zusammengeschrumpft. Es gibt demnach nur noch Lesben, Schwule und Bisexuelle. „Wir sehen eine Administration, die aktiv den Dialog über den anhaltenden Kampf für Gleichberechtigung in unserem Land unterdrücken will“, meint die Soziologie-Professorin Laura Ann Sanchez von der Bowling Green University in Ohio.