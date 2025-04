„Brauche Hilfe“: Tennis-Profi richtet sich an Fans

„Ich wollte euch sagen, dass ich mich entschieden habe, mir etwas Zeit zu nehmen. Etwas Zeit für mich, für meinen Geist und für meinen Körper. Ich leide seit vielen Monaten auf dem Tennisplatz. Die fröhliche und glückliche Sara, die ihr vom Platz kennt, ist weit entfernt von der Realität von allem, was ich in mir trage“, richtete sich die Spanierin in einem emotionalen Instagram-Beitrag an ihre Fans.