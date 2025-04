Mensch hat negativen Einfluss auf Pflanzenvielfalt

Das ist das Ergebnis einer internationalen Studie, für die ein Forschungsteam in 119 Weltregionen Daten gesammelt hat. Insgesamt wurden knapp 5000 Orte untersucht, in Österreich der Wienerwald, die der Biodiversitätsforscher Franz Essl von der Universität Wien beigesteuert hat. Dort sehe man, dass starke menschliche Nutzung in der Landwirtschaft zu einer Verarmung in den verbleibenden Lebensräumen der Pflanzen führe. Das sei wohl auch für den Rest Österreichs gültig.