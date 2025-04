Stacheliges Date in der Nacht im Zoo Salzburg

Überraschung zum Geburtstag

„Mittlerweile hat sich ihre Beziehung schon gut eingespielt und sie lassen sich auch ihren Freiraum“, meint Sabine Grebner mit einem vielsagenden Augenzwinkern. So hält sich Greta am Tag bevorzugt im Baumhaus auf und Gizmo hat seinen Wohnbereich wieder. Ab und an lassen sie sich zur Freude der Besucherinnen und Besucher aber auch zusammen sehen, wobei die durchaus versierte Kletterin Greta ihrem etwas gemütlich wirkenden Partner gerne mal ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellt.