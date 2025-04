E-Bike-Trainer: „Viele Senioren bremsen zu stark“

Noch Plätze in Neumarkt, Henndorf und Berndorf

Diese Tipps können Interessierte am 25. April in Neumarkt in der Praxis ausprobieren. Nächste Kurse finden in Henndorf und in Berndorf statt. Informationen sind auf der Landes-Website zu finden. Im Vorjahr verletzten sich 232 E-Bike-Fahrer.