Hier ist die Eiersuche sogar im T-Shirt möglich

Am Karfreitag ziehen landesweit viele Wolken mit Regenschauern über den Himmel hinweg, so die aktuelle Prognose der Geosphere Austria. Der Niederschlagsschwerpunkt liegt im Bergland und im Südosten, nachmittags können sich vor allem in der Steiermark und im Burgenland gewittrige Schauer daruntermischen. Zum Abend hin lässt die Niederschlagsneigung alpennordseitig nach und die Wolkendecke lockert im Norden und Osten etwas auf. Nach Frühtemperaturen von vier bis 14 Grad liegen die Tageshöchstwerte zwischen zwölf und 21 Grad.