„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Klein, aber oho! Chloe ist eine lebhafte und charakterstarke Chihuahua-Hündin, die mit ihren zwei Jahren genau weiß, was sie will. Sie hat schon viel von der Welt gesehen, war mit ihren Vorbesitzern hauptsächlich in einem Wohnwagen unterwegs. Menschen, die sie mag, begegnet sie freundlich. Doch wenn ihr etwas nicht passt, zeigt sie das sehr deutlich – Chloe ist z.B. sehr futterneidig. Sie lässt sich von größeren Hunden nicht beeindrucken und testet gerne ihre Grenzen. Deshalb wird ein erfahrener Hundebesitzer gesucht, der gerne mit ihr unterwegs ist, ihr aber auch klare Regeln beibringt.

Tel.: 0732/247887.