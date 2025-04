Hasenbabys von Red Bull Fußballplatz gerettet

Tierheim kontaktieren

In der Regel brauchen Hasenbabys, die alleine in der Wiese sitzen, zwar keine Hilfe, aber: „Es gibt sehr wohl auch immer wieder Fälle, in denen Hasenbabys in Not sind und Hilfe brauchen. Vorher bei Wildtierauffangstationen, Tierheimen oder Tierärzten telefonisch nachzufragen, ist anzuraten, wenn man unsicher ist“, sagt Stadler.