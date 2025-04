Welche Konsequenzen ein Wilddiebstahl hat

Es ist eine vertrackte Situation. Man sieht ein kleines Häschen und denkt, es braucht Hilfe. Erster Trugschluss. „Wir kriegen dauern Junghasen, die pumperlgesund sind“, erzählt Christopher Böck über ein Telefonat mit einer Mitarbeiterin der Auffangstation in Sattledt. Deshalb bittet der Wildbiologe des Landesjagdverbandes, die Tiere auf keinen Fall mitzunehmen. „Wild ist herrenlos, es gehört niemandem. Aber das Aneignungsrecht liegt beim Jäger. Wilddiebstahl wird aber in der Regel nicht angezeigt, aber es geht darum, den Leuten bewusst zu machen, dass sie in fremdes Recht eingreifen. Man ist nicht befugt, das Tier zu nehmen“, so Böck.