Bekannten getötet: OLG bestätigt „lebenslänglich“

Verteidiger warf alles in die Waagschale

Zuvor hatte der Verteidiger des polnischen Staatsbürgers in der rund halbstündigen Berufungsverhandlung noch einmal alles in die Waagschale geworfen. Der Anwalt sah die Strafhöhe als „klar zu hoch“ an, weil eben einige „maßgebliche Milderungsgründe“ damals beim Geschworenenprozess nicht ausreichend berücksichtigt worden seien. „Er hat sich reumütig geständig gezeigt und war auch eingeschränkt zurechnungsfähig“, führte der Verteidiger aus. Sein Mandant sei damals jedenfalls „psychotisch gewesen“ und darüber hinaus „ein ganz Anderer wie heute.“