Rihanna verführt als sexy Braut mit lasziver POse

Antrag in Musikvideo

In seinem Musikvideo „D.M.B“ hatte der 36-jährige Sänger – bürgerlicher Name Rakim Mayers - 2022 spektakulär um ihre Hand angehalten. In diesem hatte er nämlich mit einem edelsteinbesetzten Frontzahnaufsatz (im Hip-Hop-Slang „Grill“ genannt) mit den Worten „Heirate mich“ darauf in die Kamera gelächelt. Rihanna beantwortete den Antrag in dem Video mit ihrem eigenen „Werde ich“-Schriftzug auf den Vorderzähnen.