Zeller Eisbären sind Alps Hockey League-Meister

All das ließ dann beim Feiern auf dem Eis Dämme brechen. „Ich bin so stolz auf die Truppe. Es ist ein super Gefühl und wird morgen, dann übermorgen noch besser sein“, strahlte der Sekt- und Bier-gebadete Trainer Marcel Rodman. Ehe es auch für ihn zur Ehrenrunde mit dem Pokal ging. Die genoss Hubert Berger besonders: „Ich bin sprachlos, das war so eine geile Play-off-Zeit mit den Jungs, es hat so viel Spaß gemacht.“ Und dass es vielleicht sein letztes Karrieretor war? „Könnte schon sein – man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist.“ Philip Putnik war auch ganz ergriffen: „Papa hat sein Versprechen gehalten, mir zum Titel gratuliert. Wie ich es damals vor 20 Jahren bei ihm gemacht habe. Was nun folgt? Wir machen die Nacht zum Tag.“