„Euphorie und Stimmung so noch nicht dagewesen“

„Das ist sensationell, erinnert an unsere Meisterjahre, als die Eishalle zum Bersten voll war“, kramt Peter Dilsky in der EKZ-Historie, in der das letzte Meisterkapitel mit ihm als Verteidiger von 2005 stammt. Da krönten sich Michael Suttnig, Günther D’Ambros, Philip Wurzer, Jozef Dano, Michael Henrich und Co. am 9. April mit einem 3:1-Sieg in Lustenau (Serie auch 3:1) zum Champ.