Das bedrohte Flattern der Falter in Salzburg

Das sind die Verlierer im Schmetterlingssterben

„Es geht den Schmetterlingen nicht generell schlecht. Es kommt darauf an, wo sie ihren Lebensraum hatten“, erklärt Jan Habel von der Uni Salzburg. Zu den Verlierern zählt beispielsweise der Alexis-Bläuling. Er gilt im Alpenvorland als ausgestorben. „In Salzburger wurde er 1971 zum letzten Mal gesehen“, bedauert Gros von Haus der Natur. Die Heimat dieses Schmetterlings waren bunte Blumenwiesen, wie sie heute nur noch selten zu sehen sind. Habel: „Die Frage ist, was man unter Natur versteht. Heute sind Menschen oft von blühenden Löwenzahn-Wiesen fasziniert, dabei sind es eigentlich Gras-Acker.“ Die Falter, die Wärme brauchen, flüchten zuerst einmal in höhere Lagen, können in der neuen Lebenswelt aber nicht dauerhaft überleben. Mähen und Düngen vertreibt sie.