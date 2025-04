Peter Rosegger und die Entdeckung der Kindheit

Wohl kaum ein deutschsprachiger Autor des 19. Jahrhunderts hat der Kindheit – im Besonderen der ländlichen Kindheit in den Alpen – ein so bleibendes literarisches Denkmal geschaffen wie Peter Rosegger in seinen Waldbauernbub-Geschichten: „Die Texte geben einerseits einen sehr realistischen Einblick in den Alltag von Kindern zu dieser Zeit, andererseits sind sie aber auch stark idealisiert und romantisierend“, sagt Bianca Russ-Panhofer vom Rosegger-Museum in Krieglach. Sie hat im Studierstüberl des Museums die neue Ausstellung „Kindheit im Wandel“ kuratiert.