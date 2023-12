Literarisches Debüt erscheint erstmals in Buchform

Auch 105 Jahre nach dem Tod von Peter Rosegger, gibt es immer noch Neues und Unbekanntes in seinen Schriften, die in der Steiermärkischen Landesbibliothek verwahrt werden, zu entdecken. So stieß der Grazer Historiker Hans-Peter Weingand etwa auf einen Jugendroman des steirischen Literaturstars, der bisher nur in Wissenschaftskreisen bekannt war.