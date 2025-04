Polizist verurteilt, weil er Kollege decken wollte

Alles dreht sich um eine Brandstiftung in einem Wohnhaus in Puchenau bei Linz (OÖ) im Februar 2024. Der zuständige Polizeibeamte (32) musste am Dienstag zum zweiten Mal am Landesgericht Linz erscheinen. Er hatte seinerzeit der Staatsanwaltschaft wesentliche Teile des Aktes vorenthalten, weshalb zuerst gegen unbekannte Täter ermittelt worden war. Vorwurf: Amtsmissbrauch.