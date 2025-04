„Die zwei besten Spieler in Österreich sind ...“

Sturm Graz macht es besser. Die Steirer holten beim 2:1-Auswärtssieg gegen Red Bull Salzburg wichtige drei Punkte. „Salzburg führt 1:0, kommt dann auch noch in Überzahl in der zweiten Halbzeit und dann kommt auf einmal der Kiteishvili. Das war bei diesem Spiel der Unterschied“, analysierte Herzog. „Die zwei besten Spieler in Österreich sind Oscar Gloukh von Red Bull Salzburg und Otar Kiteishvili von Sturm Graz. Gloukh hat wegen einer Mandeloperation nicht spielen können und Kiteishvili hat das Spiel entschieden.“